ドル指数は上昇一服、１０＋２１日線の間に収まる＝ロンドン為替 ドル指数は上昇一服。昨日はベネズエラ危機を地政学リスクとしてドルの安全通貨買いの動きが強まったが、引けにかけては反落した経緯があった。本日は東京午前の９８．４２５を高値にロンドン序盤には９８．１６１まで低下。足元では９８．３３レベルと前日ＮＹ終値９８．２７０をやや上回る水準に落ち着いている。１０日線９８．１８４と２１日線９８．４０６