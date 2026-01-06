大相撲の新大関・安青錦（安治川）が６日、東京・江東区の部屋で「東京山の手ロータリークラブ相撲同好会」から化粧まわしの贈呈を受けた。母国ウクライナの国鳥とされるコウノトリが描かれており、「すごく素敵なデザイン。これを着けて早く土俵に上がりたいなという気持ちですね」と笑顔を見せた。東京山の手ロータリークラブの江中武久会長によると、昨年２月に師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）に講演を依頼したことが縁