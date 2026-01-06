ボートレース尼崎の正月シリーズ「日本財団会長杯争奪尼崎大吉決定戦」は6日、3日目が終了した。3日目12Rは「G1覇者特選」と銘打たれ、G1ホルダーで組まれた一戦。インの稲田浩二が人気を集めたが、吉川元浩（53＝兵庫）が巧妙な5コース捲り差しで勝利。78回のG1優勝戦進出で20Vの貫禄を示した。それでも「まだ合っている感じはない。1コーナーはいい感じで入れたけど、試運転をしていても1回も体感がいいと感じてはいない