愛工大名電―鎮西第2セット、スパイクを放つ鎮西・岩下（右端）＝東京体育館バレーボールの全日本高校選手権第2日は6日、東京体育館で行われ、2回戦で男子の全国高校総体王者の鎮西（熊本）が愛工大名電（愛知）に2―1で競り勝ち、3回戦に進んだ。4連覇を狙う駿台学園（東京）は県岐阜商にストレート勝ちし、市尼崎（兵庫）、静清（静岡）も勝った。女子は富士見（静岡）が2大会連続準優勝の下北沢成徳（東京）を2―1で破っ