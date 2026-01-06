6日午前、大分県竹田市の市道で普通乗用車が高齢の女性をはねる事故がありました。 女性は意識不明の重体となっています。 事故があった竹田市 事故があったのは竹田市玉来の市道です。 警察などによりますと、6日午前9時45分ごろ直入方面からJR玉来駅方面に向かって交差点を直進し、通過した普通乗用車がその先の市道上で歩いていた女性をはねました。 事故があった竹田市 女性は70代から80