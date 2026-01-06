ボールペンは、仕事でもプライベートでも欠かせない存在だ。メモを取る、書類にサインをする、ふと思いついたことを書き留める…使う頻度が高いからこそ、書き心地の違いは日々の快適さに直結する。数多くの文具を試してきた文具好きの編集部員が、「気づけばこればかり使っている」「何本あってもまた手に取ってしまう」と感じたボールペン5本を紹介する。【写真】コロンと可愛いフォルムで持ちやすい…“書く感覚のやさしさ”