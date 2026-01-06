■これまでのあらすじ妻の希望で始めた家事育児家計折半に不満がつのっていた聡は、部下のユキとプライベートで会う間柄になってしまう。しかし社内でふたりの仲を疑う者が出てきて、ユキから会社でそっけなくされるようになって…。ユキを喜ばせようと自宅に通う回数を増やす聡だったが、元カノから探りを入れられるのだった。一方ユキは聡との関係を同僚に話したことで、聡が過去に何度も新人女性に声をかけていることを聞き、シ