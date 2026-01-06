東京ディズニーランドと東京ディズニーシー（いずれも千葉県浦安市）を合わせた入園者数が６日、累計９億人に達した。運営するオリエンタルランドが発表した。１９８３年４月のディズニーランド開園から４２年２６６日で到達した。１億人（９１年５月）は開園から８年４５日、２億人（９７年７月）はさらに６年５８日を要した。２００１年９月のディズニーシー開園後はペースが上がり、３億人（０２年１１月）以降、ほぼ３〜４