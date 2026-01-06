TBSの江藤愛アナウンサー（40）が6日までに自身のインスタグラムを更新。人気フリーアナウンサーとのプライベートショットを公開した。「『熱闘甲子園』×ドラフト特番『THE運命の1日』の縁です去年、初めてランチしたヒロドアナウンサー」とつづり、元ABCでフリーのヒロド歩美アナウンサーとの笑顔のツーショットを投稿した。「初めて会った時にとっても爽やかでまた会いたいな…と思っていました」と江藤アナ。「たく