長岡市でアパートの一室を焼く火事があり、別居中の夫の部屋に火をつけた疑いで28歳の妻が逮捕されました。 非現住建造物等放火の疑いで現行犯逮捕されたのは柏崎市の28歳の女です。 警察によりますときょう午前2時前、女は長岡市西神田町2丁目の2階建てアパートの一室にライターを使って火をつけた疑いが持たれています。 2階に住む女と別居中の30代の夫が、「妻が火をつけた」と警察に通報し発覚しまし