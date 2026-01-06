チームを再建し再びJ1の舞台を目指します。サッカーアルビレックス新潟は新体制の発表会見を開きました。新たに加入する選手たちが姿を見せ意気込みを語りました。 ■野澤洋輔次期社長 「今シーズンのスローガン「Re：ALBIREX」みんなの力を思いを再集結して今シーズン全力で戦ってまいります」 サポーター約160人が見つめる中で開かれた新体制の発表会見。新たに加入した7人の