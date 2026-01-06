6日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円38銭前後と、午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円17銭前後と18銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース