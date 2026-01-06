柏崎刈羽原発の再稼働問題は年末に地元の同意が完了し、東京電力は今月20日の再稼働を予定しています。判断を下した花角知事の年末年始を追うと、苦渋の決断となった本音が見えました。 年の瀬の先月23日。 「お忙しいところお時間いただきましてありがとうございます」 花角知事が面会したのは赤沢亮正・経済産業大臣。去年3月に国から受けた、柏崎刈羽原発再稼働の理解要請に回答しました。 ◆花角知事 「理解要請