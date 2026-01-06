今週は「わがマチの金メダル」と題して、北海道内各地の“金メダル級”の名物をご紹介しています。きょうは芦別市にある「東京食堂」です。芦別市なのになぜ店の名前に東京なのかー秘められた思いに迫ります。油でカラッと揚がった唐揚げ。しかし、その色は真っ黒です。この黒い唐揚げを求めて、多くのお客さんが店を訪れます。（客）「意外とさっぱりしていておいしかったです。量が多くて、こんなに持ち帰りすると思わなく