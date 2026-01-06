新年の恒例行事です。 雲仙市で小中学生による書き初め大会が開かれました。 半紙の上で、のびのびと筆を動かす子どもたち。 書き初め大会は、日本の伝統文化への理解を深めてもらおうと、雲仙市南串山町で毎年行われている恒例行事で、今回で33回目です。 町内の小・中学生あわせて約50人が参加し、手本を参考にしながら課題の文字を書きました。 （子どもたち） 「できました！」 （小学2年生） 「