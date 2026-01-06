中国では2025年に、一連の高齢者サービスや介護産業関連政策が継続的に発表され、シルバー経済の発展を後押ししてきました。シルバー経済とは、高齢者に製品やサービスを提供し、高齢期に向けた準備など一連の経済活動の総称であり、関連範囲は広く、産業チェーンは長く、業態は多様で潜在力がとても大きいとみられています。2025年上半期、中国の高齢者向け介護サービスの売上高は、コミュニティーの介護サービスが前年同期比30．