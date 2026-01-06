20代で月収100万円超えの人もいるという浅草力車の「人力車の引き手」。しかし、引き手になるには卒業検定があり、その合格率はわずか10％の超難関だという。【映像】人力車の卒業検定で16回連続不合格の男性以前、ABEMA的ニュースショーが取材した研究生の飯田晃生さん（23・取材当時）は、16回連続不合格だった。その後どうなったのか。先輩たちと笑顔で写っている写真を送ってくれたが、まだ合格はできていないそうだ。飯