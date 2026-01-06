大のマジック好きで知られる俳優・名取裕子が超大物マジシャンに弟子入りしたことを告白。師匠であるMr.マリックから仕込んでもらったという渾身のマジックを披露した。【映像】Mrマリック仕込みのマジック名取は、1月5日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。過去に同番組でマジックを披露したことが話題となり、日本奇術協会からフェローシップ賞を授与されたことなどマジック愛溢れるエピソードを展開した。自