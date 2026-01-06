中国と韓国がパンダの新たな貸与に向けて協議を始めました。韓国の環境当局は6日、中国当局と北京で会談を行い、パンダをめぐるこれまでの協力の成果を確認し、今後の協力強化について意見を交わしたと発表しました。この会談は前日、北京で行われた中国の習近平国家主席と韓国の李在明大統領との首脳会談で、新たなパンダの貸与について実務者レベルで協議を進めることで合意したことを受けて行われました。中国は2016年にオスと