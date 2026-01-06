第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子1回戦と2回戦が6日（火）に行われた。 Aコートの第1試合では2023年大会準優勝の誠英（山口）と、6年ぶり19回目の出場を果たした土浦日大（茨城）の1回戦が行われた。結果は、安定感ある試合運びを見せた誠英のストレート勝利に。誠英は7日（水）、32年ぶり9回目の出場になった鹿児島城西（鹿児島）との2回戦に挑む。 A