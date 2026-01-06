沖縄県の玉城デニー知事＝2025年12月、沖縄県庁今年9月の任期満了に伴う沖縄県知事選に関し、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設に反対する勢力「オール沖縄」の政党会派会議は6日、那覇市で会合を開き、玉城デニー知事を擁立すると決めた。13日に立候補を要請する。玉城氏は昨年12月の報道各社のインタビューで3選を目指しての出馬に意欲をにじませていた。会合後、山内末子県議は記者団の取材に、玉城氏が辺野