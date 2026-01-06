【ナイロビ共同】中央アフリカで昨年12月28日に実施された大統領選を巡り、選挙管理当局は5日、現職のトゥアデラ大統領が勝利したとの暫定結果を発表した。欧米メディアが6日報じた。ロシアと良好な関係を維持しており、連携を強化するとみられる。3期目となる任期は7年。暫定得票率は76.15％だった。一部の野党候補は「選挙結果を操作する試みがあった」と反発している。中央アフリカでは2013年、複数の武装勢力の活動が激