1月4日に放送された『ウルトラマンDASH』（日本テレビ系）をめぐり、思わぬ波紋が広がっている。「番組内で使用された路線バスについて、撮影用車両を扱うレンタカー会社『劇用車ドットコム』が公式サイトで『当社所有の車両ではない』という異例の声明を発表したのです」（芸能記者）ロケで使われた路線バスの車両の表記やカラーリングがSNS上で話題となり、同社に問い合わせが殺到。「通常業務に大きな支障が出ている」と訴