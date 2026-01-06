巨人の山口寿一オーナー（６８）が６日に都内のホテルで行われた「時事通信グループ新年互礼会」に出席。ポスティング制度を利用してのメジャー移籍が決まった岡本和真内野手（２９）について言及した。岡本は同球団と４年総額６０００万ドル（約９４億２０００万円）で契約合意した。２５年シーズンは左肘の靭帯損傷により長期離脱を余儀なくされたものの、８月に一軍復帰し、打率３割２分７厘で２５１打数８２安打４９打点１