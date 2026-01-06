シンガーソングライター・川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西）に、シンガーソングライターのMeriさんが出演。自身の楽曲に込めた思いや音楽活動の展望について語りました。シンガーソングライターのMeriさん（写真右）、番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（同左）13歳で音楽活動を始めたMeriさんは、大学時代にロサンゼルスでグラミ