消防署の車庫の壁に入ったひび（提供：岡山市消防局） 6日午前、島根県東部を震源とする最大震度5強の地震が発生しました。岡山・香川でも震度4を観測し、1人がけが、建物への被害が出ました。 午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震が発生しました。岡山・香川では岡山市や真庭市、高松市などで最大震度4の揺れを観測しました。 岡山県は発生直後から警戒体制に入り、職員らが被害の情報を収集するなど対