高知市は1月6日、50人分の個人情報を含んだ文書を紛失したと発表しました。紛失したのは高知市の政策企画課が、2018年から2020年に報酬などを支払った委員など、50人分の個人情報が含まれた文書です。文書には、氏名や住所、生年月日のほか個人番号が含まれていたということです。2025年8月に行われた市の内部監査で、 文書が保管されていないとの指摘を受けて探しましたが見つからず、12月に所在不明と判断したということです。12