7¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎTAGRIGHT¡ÊÀ¾»³ÃÒ¼ù¡¢Á°ÅÄÂçÊå¡¢¾®ÎÓÂç¸ç¡¢º£°æ³¡Î¤¡¢´ßÇÈ»Ö²»¡¢¼ã¾¾À¤¿¿¡¢¥¸¥§¥¤¡Ë¤¬6Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ë½ÐÀÊ¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¤¥×¥í½Ð¿ÈÀ¾»³ÃÒ¼ù¡õÁ°ÅÄÂçÊåÎ¨¤¤¤ëTAGRIGHT¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¡ªÀ¾»³¤ÈÁ°ÅÄ¤Ï2024Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤ÎÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤Ë½Ð±é¡£2025Ç¯6·î¤ËÆó¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°