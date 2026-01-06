鳥取、島根両県で最大震度5強を記録した6日午前の地震では、ゆっくりとした大きな揺れで、高層ビルなどに被害をもたらす長周期地震動を観測した。4段階の階級で最大の4を鳥取県西部で記録。島根県東部が2、大阪府北部、徳島県北部、高知県東部、福岡県筑後がそれぞれ1だった。階級4は2024年1月1日の能登半島地震以来。気象庁によると、長周期地震動は、大規模な地震の際に発生し、揺れが1往復する時間を示す周期が通常より長い