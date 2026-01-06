【ラスベガス（米ネバダ州）＝木瀬武】米半導体大手エヌビディアは５日、ＡＩ（人工知能）向けの新型半導体を２０２６年後半に出荷すると発表した。現行モデルよりＡＩの学習速度が３・５倍に、回答を生成する速度は５倍になるとしており、ロボットや自動運転などの開発が加速するとの期待が高まっている。世界最大級のテクノロジー展示会「ＣＥＳ」で、ジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）が明らかにした。フアン氏は