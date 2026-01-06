2010年7月に放送されたアニメ『アマガミSS』の15周年を記念するイベントが、2025年12月27日にパシフィコ横浜 会議センターメインホールで開催された。名塚佳織(絢辻詞役)、新谷良子(桜井梨穂子役)、佐藤利奈(棚町薫役)、今野宏美(中多紗江役)、ゆかな(七咲逢役)、伊藤静(森島はるか役)、門脇舞以(上崎裡沙役)、阿澄佳奈(橘美也役)の主要キャスト8人、シリーズの楽曲を歌うazusaも登壇し、公式レポートが到着した。【画像】見たこ