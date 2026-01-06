「大相撲・初場所」（１１日初日、両国国技館）新大関安青錦（２１）＝安治川＝に東京山の手ロータリークラブから化粧まわしが贈られ、６日に都内の部屋で贈呈式が行われた。ウクライナの青色に、同国の国鳥とされるコウノトリが描かれた化粧まわし。安青錦は「早く着けたいなという気持ちです。（コウノトリは）ウクライナといえば、なので」と喜びを口にした。同クラブは師匠の安治川親方（元関脇安美錦）と親交があり、