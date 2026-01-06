新日本プロレスは6日、都内で会見し2月11日にエディオンアリーナ大阪で行われる対戦カードを発表した。前日の大田区大会でNEVER無差別級王者ウルフアロンはHOT（ハウス・オブ・トーチャー）軍と対戦。試合に勝ったものの、試合後、ウルフは成田蓮に凶器のプッシュアップバーで襲撃され、KOされた。バックステージで王者をKOした成田は「次は俺だ」と挑戦表明。ふらふらの王者のウルフは「ふざけるなよ。やってやるよ。かかっ