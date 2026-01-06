三井不動産の植田俊社長は６日、経団連など経済３団体の新年祝賀会で報道陣の取材に応じた。今後、マンション価格が下がる要因があるかと問われ、「今のところ、（見つけるのは）苦しい」と述べた。原因として、建築費の高騰や供給戸数の減少を挙げた。植田氏は、この３年間で建築費が２倍近く増えたなどと指摘した。その結果、各地域で想定される購入者の予算に見合った価格での販売が難しくなり、新築マンションの開発を断念