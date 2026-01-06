きょう午後、東京・渋谷区広尾で工場の外壁が焼ける火事がありました。工場に隣接する駐車場にあった車も焼けていて、警視庁は、車から火が出た可能性があるとみて調べています。きょう午後2時20分ごろ、渋谷区広尾の工場で「火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、ポンプ車など20台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、4階建ての工場の外壁と、工場に隣接した駐車場