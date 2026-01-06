7人組ボーイズグループ「TAGRIGHT」が6日、都内の日本青年館ホールで、初のショーケース「TAGRIGHTshowcase−REVEALas1−」（7〜10日、同所）のプレスコールを行った。24年放送のオーディション番組「timeleszproject−AUDITION−」（タイプロ）の候補生として人気を集めた西山智樹（25）と前田大輔（25）が、自ら新グループのメンバー探しを行う「TAGSEARCH」プロジェクトを経て昨年末、新メンバー5人が決定。新体