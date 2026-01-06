2026年が幕を開けました。9月に開幕するアジア大会を前に、名古屋の中心部も変貌を遂げようとしています。 【写真を見る】“仕掛け人”と独占潜入！高さ211メートル｢ザ・ランドマーク名古屋栄｣ 名古屋・栄のど真ん中に夏ごろ開業 Ｊ.フロント リテイリング小野圭一社長｢エリア全体を盛り立てたい」 仕掛け人は、松坂屋などを運営するJ.フロント リテイリングの小野圭一社長です。 小野社長はおととし、会社の歴史上