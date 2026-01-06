アメリカによるベネズエラへの攻撃に対し、市民団体らが抗議の声をあげました。 【写真を見る】トランプ政権によるベネズエラ攻撃やマドゥロ大統領の拘束に抗議 名古屋で平和活動に取り組む市民団体｢世界全体の秩序を脅かす｣ 「NO WAR！STOP WAR！」 6日名古屋市内で、トランプ政権によるベネズエラへの攻撃やマドゥロ大統領の拘束について抗議したのは、この地方で平和活動に取り組む市民団体ら35人です。 国際法違反との声も