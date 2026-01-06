1月5日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、2026年の目標について語った。【関連】乃木坂46井上和、先輩・与田祐希とイルミネーションでデート気分「ほっぺ触ってくれたり…」番組内で、井上は今年の目標は“遊”だと発表すると、「込めた意味はですね、シンプルに、今年たくさん遊びたいっていうのはあるし、本当に後輩と遊びに行きたい」「いろんなイベント、お祭りとか行きたい