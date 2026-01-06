JR西日本によりますと、島根県を震源とする地震が発生した影響で、JR伯備線は新見～上石見間で運転を見合わせていましたが、以下の列車から運転を再開したということです。 【写真を見る】【地震の影響】JR伯備線新見～上石見間普通列車の運転を再開特急「やくも」は終日運転見合わせ【6日午後6時40分現在】 ●【新見⇒米子方面】・新見駅（１８時３５分発）⇒普通米子行き（２１時１３分着） ●【米子⇒新