X（旧Twitter）は、xAIのチャットボット「Grok」を使用して違法コンテンツを作成しないよう呼びかけた。 Grokで違法コンテンツを作成したり、作成を促すプロンプトを入力したりすると、通常の投稿で違法コンテンツをアップロードした際と同様に、アカウントの永久凍結を含む厳しいペナルティが課される。 Xでは、違法コンテンツ（児童性的虐待素材（CSAM）を含む）が含まれる投稿に対して、投稿の削除、アカ