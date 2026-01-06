ノーベル平和賞を受賞した日本被団協は、結成から70年を迎え、箕牧代表委員らが原爆慰霊碑を訪れ、核兵器廃絶への決意を新たにしました。■日本被団協箕牧智之 代表委員「『過ちは繰り返しませぬから』 の書き物が崩れるようなことがないこと、今を生きる私たちの使命だと思っています」原爆慰霊碑に献花をしたのは、日本被団協の箕牧さんら被爆者3人です。結成から70年の2026年、新年の挨拶に訪れ、先人たちに核兵器廃絶