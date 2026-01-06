圧倒的な存在感を示す大谷はソトにとって大きな壁だ(C)Getty Images早くもメジャーリーグ新シーズンの“MVP論争”が繰り広げられている。現地時間1月3日、公式サイト『MLB.com』が、「2026年の各賞受賞者を予想する、あまりにも早すぎる試み」と銘打ったトピックを配信。同サイトのアンソニー・カストロヴィンス記者は、ナ・リーグMVP予想でメッツのフアン・ソトを挙げた。理由として、「彼は史上3人目、今世紀初となる『40本