立ち技格闘技「KNOCKOUT」は6日、「KNOCKOUT.61」（2月15日、後楽園ホール）の対戦カード発表を行った。昨年12月30日の代々木大会でメインで延長判定勝ちだったKNOCKOUT―REDライト級王者・久井大夢（20＝TEAMTAIMU）が前王者のゴンナパー・ウィラサクレック（33＝タイ）とのダイレクトリマッチとなった。会見した久井は「しっかり今回倒します。戦ってみて分かった。A、B、Cまで考えていた。警戒するのはパンチ、肘が