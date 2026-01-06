熊本市役所の建て替えについて検討する有識者会議で、庁舎の新しいコンセプトが決まりました。 【写真を見る】熊本市役所を「街全体がにぎわう庁舎に」345台分の駐車場確保 桜町バスターミナルとデッキでつなぐ案も 一体、どんな庁舎になるのでしょうか。 記者「市役所の建設予定地です。建物の解体工事が進み、ほぼ更地となっています」 庁舎の建て替えを巡って、熊本市は本庁舎を「NTT桜町ビル跡地」に、中央区役所