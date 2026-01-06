取材に応じるコマツの今吉琢也社長＝2025年12月、東京都港区油圧ショベルなどを手がける建設機械メーカーが、トランプ米政権による高関税政策の悪影響を軽減する取り組みを進めている。日立建機は関税コストの増加を踏まえて製品の値上げに踏み切る一方、買い控えによる減収分を補うために建機のレンタル事業を強化する。コマツは米国を経由せず、カナダに直接輸送することで高関税の回避に動く。コマツは「建設機械・車両」部