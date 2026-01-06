陸上男子長距離の吉居大和（トヨタ自動車）と名古屋テレビの尾形杏奈アナウンサーが６日、結婚を発表した。中大のエースとして大学駅伝で活躍した吉居は自身のＳＮＳで結婚を報告。「妻は、大学で知り合った名古屋テレビ放送アナウンス部の尾形杏奈さんです」とし、出会いが学生時代だったことに触れている。尾形アナも６日に自身のインスタグラムで２ショットを公開。「１月５日に結婚しました夫は、トヨタ自動車陸上長距