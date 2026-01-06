東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの累計入園者数が9億人を突破したことが、6日に発表されました。1983年に総事業費約1800億円をかけて建設された東京ディズニーランド。2001年には“海”をテーマにした東京ディズニーシーが開園し、2024年に新テーマポート『ファンタジースプリングス』がオープンするなど進化を続けてきました。そして1月6日、ディズニーランドの開園から42年と266日目で、2つのパークの累計入園者数が9