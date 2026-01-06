元HKT48で女優の田中美久（24）が6日、自身のインスタグラムを更新。3rd写真集の先行カットを投稿した。「お知らせ」と題し、「3月9日（みくの日）に3rd写真集を発売致します」と報告。「初めての〇〇〇に挑戦しました過去一セクシーです笑笑」と伝え、ベッド上での水色ランジェリーショットや、ヒップがあらわな衝撃的デザインの黒ランジェリー姿でベッドにうつぶせになるショットを公開した。下着をつけずにグレーのパーカを着