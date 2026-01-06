大相撲初場所が11日から始まるのを前に、横綱・大の里に大きなマグロが振舞われました。ファンとともに堪能した大の里は、初場所への決意を語りました。5日、大の里が所属する二所ノ関部屋に運び込まれたのは…青森県の大間で一本釣りされた、重さ124キロの立派なマグロです。二所ノ関部屋に宿舎を提供しているアイ工務店が開いた催しで、部屋の力士たちとファンに向けてその場で解体されたマグロの寿司と、部屋のちゃんこが振舞わ